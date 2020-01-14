Türkiye
Kilyos açıklarında kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor14 Ocak 2020 Salı 19:46 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 19:49
Kilyos açıklarında geçtiğimiz cuma günü Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece süresince bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile gün aydınlanana kadar su üstü aramasının devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, 15 Ocak Çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ile su üstü araması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasıyla çalışmaların süreceği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: kilyos gemi kazası balıkçı teknesi kaybolan balıkçılar