Almanya'nın Bad Buchau kentinde yaşayan, "Düzceli motorcu" lakaplı Habip Keskin, Edirne, Havza, Babaeski ve Lüleburgaz ilçesinden sonra Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi.

Belediyenin misafir ettiği Keskin, ilçedeki Süleymaniye Camii'nde namaz kıldıktan sonra caminin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Keskin, 1995 yılından bu yana Almanya'da yaşadığını, iş makinesi operatörü olarak çalıştığını ve 5 çocuğu olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Güzergahındaki camilerin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor

Almanya'dan 6 Ocak'ta bisikletle yola çıktığını, bazen otobüsle de yolculuk ederek Avusturya, Slovakya, Macaristan ve Bulgaristan'ı geçip Türkiye'ye geldiğini ifade eden Keskin, geçtiği güzergahlardaki camilerin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştığını söyledi.

Çorlu'ya geldiği için mutlu olduğunu belirten Keskin, "Güzergah üzerinde Osmanlı'dan kalan tarihi camilerimizi görmek, milletimizin yaptığı değerleri yurt dışındaki gurbetçilerimize tanıtmak istiyorum" dedi.

Keskin, gelecek hafta bisikletle Düzce'ye ulaşmayı hedefliyor.