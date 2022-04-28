Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

96 şüpheliden 12'si tutuklandı

Bu kapsamda 89 olayda gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda, 624,66 gram metamfetamin, 36,66 gram esrar, 6,03 gram bonzai, 0,44 gr eroin, 434 adet extacy, 368 captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek ele geçirildi.