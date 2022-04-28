Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kilis'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.
96 şüpheliden 12'si tutuklandı
Bu kapsamda 89 olayda gözaltına alınan 96 şüpheliden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yapılan çalışmalarda, 624,66 gram metamfetamin, 36,66 gram esrar, 6,03 gram bonzai, 0,44 gr eroin, 434 adet extacy, 368 captagon, 3 ruhsatsız tabanca, 13 fişek ele geçirildi.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Sıradaki Haber
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 günlüğüne yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz