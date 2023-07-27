Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.07.2023 22:35

Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı

Kilis'te bir kısmı yıkılan metruk binanın enkazında kalan kişi kurtarıldı. Hurdacılık yaptığı öğrenilen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kilis'te metruk binanın bir kısmı yıkıldı

Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta bulunan etrafı çevrili metruk binanın bir kısmı yıkıldı.

Bölgeye gelen AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri enkazda kalan Mehmet Şükrü Akalar'ı çıkardı.

Hurdacılık yaptığı belirtilen Akalar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Akalar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yetkililer olay yerinde bilgi aldı

Olay yerindeki ekipler, enkazda kalan başka kimse olup olmadığını da kontrol etti.

Belediye ekipleri, enkaz kaldırma çalışması başlattı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, deprem öncesi metruk halde bulunan etrafı Kilis Belediyesi tarafından tedbiren fiziken kapatılan binaya Mehmet Şükrü Akalar'ın hurda demir toplamak için girdiği ve akabinde metruk bina içerisinde hurda ararken duvar ve yarısı daha önce çökmüş olan tavanın çökmesi üzerine göçük altında kaldığı belirtildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Enkaz altında kalan bir kişi çıkarıldı

Akalar'ın tedavisinin devam edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olay yerine sevk edilen AFAD, itfaiye ve polis ekipleri göçük altındaki vatandaşımız Mehmet Şükrü Akalar'a ulaşmış ve Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne naklini sağlamıştır. Hastanede yapılan tetkiklerde Mehmet Şükrü Akalar'ın bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir. AFAD ve itfaiye ekiplerimizce göçük oluşan metruk binada yapılan araştırma ve incelemelerde başka bir vatandaşımıza rastlanılmamıştır."

ETİKETLER
Kilis
Sıradaki Haber
Kemer'deki yangın günlerdir söndürülemiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
Savunma sanayiinde yeni sözleşme: Milli İHA'lar MİLSAR radarı ile izleyecek
22:45
İsrail ordusu El Halil kentinin merkezini kapattı
22:40
Şırnak'ta 11 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
22:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a taziye telefonu
22:21
Ukrayna: Donetsk'teki Staromayorske köyü kurtarıldı
22:15
Kemer'deki yangın günlerdir söndürülemiyor
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
FOTO FOKUS
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ