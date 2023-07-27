Kastamonu'da fırtına: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Kentte kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki binanın çatısı uçarak, site içindeki otopark ve bitişikteki Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun oyun parkına düştü.

Olayda yaralanan olmazken otoparktaki otomobil, üzerine düşen çatı parçaları nedeniyle hasar gördü.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Fırtına nedeniyle Kuzey Kent Mahallesi'ndeki bir özel okulun çatısında da hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü

Şiddetli rüzgar sebebiyle Aktekke Mahallesi’nde bulunan bir ağacı kökünden sökerek etrafa savurdu. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.