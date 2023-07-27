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Türkiye
TRT Haber-AA 27.07.2023 22:15

Kemer'deki yangın günlerdir söndürülemiyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını sürüyor. Yaklaşık 400 hektarlık alanı etkileyen yangını söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürüyor. Bölgenin sarp arazi yapısı karadan yapılan çalışmaları güçleştiriyor. Yayılma eğilimi kalmayan yangının söndürülmesi için ekipler tüm gücüyle sahada.

Kemer'deki yangın günlerdir söndürülemiyor

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tüm kurumlar teyakkuzda

Bölgede 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yerleşim yerlerinde risk yok

Yangının yerleşim yerlerine de herhangi bir tehdidi yok.

Yangının ilk günü tedbiren boşaltılan Kemer Devlet Hastanesi de yeniden hizmet vermeye başladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

 

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