Kemer'deki yangın günlerdir söndürülemiyor

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi günü saat 21.08'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarına devam ediyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 4 uçak ve 20 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

[Fotoğraf: AA]

Tüm kurumlar teyakkuzda

Bölgede 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangına karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediliyor.

[Fotoğraf: AA]

Yerleşim yerlerinde risk yok

Yangının yerleşim yerlerine de herhangi bir tehdidi yok.

Yangının ilk günü tedbiren boşaltılan Kemer Devlet Hastanesi de yeniden hizmet vermeye başladı.