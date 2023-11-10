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Türkiye
AA 10.11.2023 11:09

Kilis'te deprem konutları yıl sonu teslime hazır olacak

Kilis'te depremzedeler için yapılan 645 konutun aralık ayı sonunda teslim edilmesi öngörülüyor.

Kilis'te deprem konutları yıl sonu teslime hazır olacak
[Fotograf: AA]

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentte, depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Deveciler ve Atatürk Mahallesi'nde iki etaptan oluşan toplam 91 blok ve 1744 deprem konutu, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşuyor.

Yapımı süren ilk etap inşaatındaki çalışmalarda son aşamaya yaklaşıldı.

Çalışmaları inceleyen Vali Tahir Şahin, 31 bloktan oluşan 645 konutun aralık ayı sonu itibarıyla depremzedelere teslim edileceğini söyledi.

Kilis'te deprem konutları yıl sonu teslime hazır olacak

Deprem felaketinin ilk anından itibaren Kilis'te ağır hasarlı ve yıkık yapıların enkazının kaldırılması sürecinin hızlı şekilde başladığını vurgulayan Şahin, enkazın yüzde 92'sinin kaldırıldığını belirtti.

Kilis'te deprem konutları yıl sonu teslime hazır olacak

Şahin, depremin ardından TOKİ'nin Atatürk ve Deveciler Mahallesi'nde kalıcı konutların yapımına başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Deveciler Mahallesi'nde 645 konutun yapımını yerinde inceledik. Yapım oranımız fiziki gerçekleştirmede yüzde 75. Hemen bu alanın üst tarafında Atatürk Mahallesi'nde 1099 konutun yapımı hızla devam etmekte. Orada da fiziki gerçekleştirme oranımız yüzde 25'in üzerinde. Beraberinde 486 köy evinin ihalesi gerçekleştirildi. 351 konutumuzun köylerde yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor."

Kilis'te depremin izlerini sildiklerini ifade eden Şahin, "İnşallah 2023 yılının aralık ayında kalıcı deprem konutları ve köy evlerini etap etap teslim etmeye başlayacağız. 2024 yılında da depremzede hemşehrilerimizin hepsini konutlarına kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

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