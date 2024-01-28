Çok Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.01.2024 22:23

Kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de, bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Kilisedeki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sarıyer Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

 

ETİKETLER
İstanbul Kilise Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:16
İsrail Gazze'yi vuruyor: 34 Filistinli daha öldü
00:00
Kurum: Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz
23:53
Iraklı Şii milis grup, ABD askerlerine saldırıyı kendilerinin düzenlediğini iddia etti
23:46
Ürdün'deki saldırının ardından Biden yönetimine "harekete geçme" çağrısı
23:56
ABD Savunma Bakanı: ABD güçlerine yönelik saldırılardan İran destekli milisler sorumlu
23:17
Bolu'da kazaya müdahale eden jandarma personeline otomobil çarptı
Ankara’da kar yağışı
Ankara’da kar yağışı
FOTO FOKUS
Ambulans helikopter mahallede oluşturulan piste indi
Ambulans helikopter mahallede oluşturulan piste indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ