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Türkiye
AA 28.01.2024 21:19

Doğumdan sonra rahatsızlanan anne ve bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumdan sonra rahatsızlanan kadın ile bebeği, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Doğumdan sonra rahatsızlanan anne ve bebek ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
[Fotograf: AA]

Sağlık Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmeye göre, ilçenin Altıntaş Mahallesi'nde 15. gebeliği nedeniyle rahatsızlanan ve doğumu gerçekleşen annenin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Yolun kapalı olması nedeniyle paletli ambulansla mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, anne ile bebeğini alarak Bahçesaray Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Burada müdahaleleri yapılan anne ile bebeği, ileri tetkik ve tedavi için helikopter ambulans ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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