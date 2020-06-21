Olay, Keçiören ilçesindeki Ufuktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde dışarıdan evine dönen 26 yaşındaki Ümit Ö, iddiaya göre, trafikteki sürücünün tacizine uğradı.

Yine iddiaya göre, ismi belirlenemeyen 3 kişi tarafından önü kesilerek, darbedilen Ümit Ö, olay yerinden uzaklaştı. Ancak 3 kişi, Ümit Ö'ü takip ederek, evinin önünde "saldırdı".

Saldırıya karşılık veren Ümit Ö, 3 kişiye tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Ümit Ö, 3 kişiyi yere düşürdü.

Mahallelinin araya girmesiyle kavga sona erdi. 3 kişi de araçlarına binerek, bölgeden uzaklaştı.

"Sadece kendimi korudum"

Yıllardır kick boks ile uğraştığını belirten sporcu Ümit Ö, "3 kişi beni buraya kadar takip etti, ben de artık kendimi korumam gerektiğini düşünerek o iç güdüyle hareket ettim. Yaptığım tek şey buydu. O arkadaşları da tanımam etmem, ilk defa gördüm. Trafik magandalığı dedikleri bu olsa gerek. İnsanlara sataşmak için bahane arıyorlar. Ama bu sefer yanlış kişiye çattılar. Bunun da farkına varmışlardır umarım. Hiç kimseyi dövme niyetinde değildim, ben kendimi korudum" dedi.

Ümit Ö. ayrıca olayla ilgili şikayetçi olmadığını söyledi.