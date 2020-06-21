Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da jandarmadan şehit babalarına anlamlı ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da jandarma Babalar Günü dolayısıyla kentte yaşayan şehit babalarını ziyaret etti.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babalar Günü'nde görevi başında şehit düşen askerlerin ailelerine ziyarette bulundu.
Ziyarette, şehit babalarının babalar gününü kutlayan jandarma, hediye taktim etti.
Duygu dolu anların yaşandığı ziyaretlerde şehit babaları ilgilerinden dolayı jandarmaya teşekkür etti.
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