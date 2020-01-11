Türkiye
Kıbrıs isale hattında kopukluk11 Ocak 2020 Cumartesi 12:54 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 12:59
Denizin altından Alaköprü Barajı'ndan Geçitköy Barajı'na uzanan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin su ihtiyacını karşılayan 80 kilometrelik isale hattında kopukluk olduğu tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi. Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi." dedi.
Kaynak: AA
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