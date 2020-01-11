Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği (TÜMÖZDER), 2013 yılından bu yana umre programı düzenliyor. Engellilerin kutsal topraklara gitme hayallerini gerçekleştirmelerine aracılık ediyorlar.

Tüm Özürlüler ve Aileleri Derneği bugüne kadar 677 engelliyi umreye gönderdi. Dernek bu yıl da 75 engelliyi umreye gönderecek.

TÜMÖZDER Başkanı Mehmet Ali Bakici, konuyla ilgili konuştu:

"Gidişimizde ve gelişimizde hiçbir problem olmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli tedbirleri alıyor orada. Birçok engelli kardeşimiz bu işin aslında hayalini bile kurmuyor. Ama hayırseverlerimiz ve TRT sayesinde, engelli kardeşlerimizin hayal dahi etmediklerini gerçek ediyoruz."

Bu yıl 75 kişilik bir liste oluşturduklarını söyleyen Bakici, "15 kişinin ücretini ödettik hayırseverlerimize. Kalan 60 kişi içinde hayırseverlerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Başvurular 15 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: TRT Haber

