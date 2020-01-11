İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi(AUZEF), güz dönemi 1. yarıyıl son sınavlarının tarihi ve yeri geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Bugün yapılan sınavın, ikinci oturumu da yarın yapılacak. İlk oturuma giren öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda üniversiteden henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen sene güz dönemi final sınavı, 19-20 Ocak’ta yapılmış, sınavı sonuçlarıysa 29 Ocak’ta açıklanmıştı.

Final sınavını geçemeyeneler için telafi yani bütünleme sınavı tarihi ise, 15-16 Şubat 2020 olarak belirlendi.

AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama...

AUZEF sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri, öğrenciler tarafından AKSİS kullanıcı adı ve şifre ile öğrenilebilecek.

İstanbul Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre sınav giriş belgelerine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: TRT Haber