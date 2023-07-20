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Türkiye
TRT Haber 20.07.2023 17:29

Kıbrıs gazisi Abdulkadir Kurt verdiği mücadeleyi unutamıyor

Kıbrıs Barış Harekatı'nda simge haline gelen tankı kullanan gazi, aradan 49 yıl geçmesine rağmen o günleri unutamıyor. Tankıyla düşman mevzilerini yarıp Beşparmak Dağları'nın zirvesine çıkan Abdulkadir Kurt, verdikleri mücadeleyi TRT Haber'e anlattı.

Necmettin Karaca
Necmettin Karaca

70 yaşındaki Abdulkadir Kurt, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından biri.

Sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman siperlerini yardı. Sürücüsü olduğu tankı en sert çatışmaların yaşandığı Beşparmak Dağları'nın zirvesine çıkardı.

Kurt, aradan 49 yıl geçse de silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi unutamıyor:

"Beşparmak Dağı'na iki tane tank komandoya destek gideceksiniz diye emir geldi. Kalktık hazırlığımızı yaptık. Akşam üzeriydi, Rumlar mayın döşemişti, biz de ilerliyorduk. Aniden bizim tank mayına çarptı. Palet dağıldı, tank gövdenin üzerine oturdu. Biz o tankın içerisinde bir yarım saat mahsur kaldık. Elimizde bir şey kalmadığında en son kurşunu kendimize sıkacağız."

Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki "efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarını anlattı
Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki "efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarını anlattı

 

 

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"Silahlarımız Türkiye'de üretiliyor, gururluyuz"

Kahraman gazi, bugün aynı görev verilse yine gözünü kırpmadan yerine getireceğini vurguluyor:

"Ben vatan için, bayrak için, millet için yine görevimi seve seve yaparım. Görevimi yerine getiririm. Vatanımız için, bayrağımız için canımız feda. Her zaman hazırız."

Kıbrıs gazisi, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı noktadan da övgüyle bahsediyor:

"Maşallah Türkiye’miz, Recep Tayyip Erdoğan, silahlar bizim Türkiye’de üretiliyor. Tanklar Türkiye’de üretiliyor. Gemiler Türkiye’de üretiliyor. SİHA'lar, İHA'lar, KIZILELMA, bunlar çok şükür hepsi bizim Türkiye’de üretiliyor. Biz şimdi mutluyuz, gururluyuz."

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Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki "efsane tank"ın şoförü, yaşadıklarını anlattı
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Kıbrıs gazisi Abdulkadir Kurt verdiği mücadeleyi unutamıyor
Kıbrıs gazisi Abdulkadir Kurt verdiği mücadeleyi unutamıyor
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