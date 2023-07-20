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Türkiye
AA 20.07.2023 16:56

Kahramanmaraş'ta depremi yaşadı, TYT'den tam puan aldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. Birincilerinden biri de deprem bölgesinden çıktı. Asrın felaketine Kahramanmaraş'ta yakalanan Esma Koçoğlu, yaşadığı tüm zorluklara rağmen zafere giden yolda pes etmedi, düzenli ve disiplinli çalışarak ailesine büyük gurur yaşattı.

Kahramanmaraş Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Esma Koçoğlu, asrın felaketine memleketinde yakalandı.

Depremde evleri ağır hasar alınca, ailesiyle Adana'ya taşındı:

"Deprem sürecinde ben de fiziksel ve ruhsal olarak olumsuz etkilendim. Sınıf arkadaşım vefat etti. Yaşadığımız bütün kayıplardan ötürü bir süre derslere ara vermek zorunda kaldım. İlerleyen süreçte kendi hedeflerimi düşündüm ve onlara odaklanmam gerektiğine karar verdim."

"9'uncu sınıftan itibaren düzenli çalıştım"

Geçirdiği zor günler nedeniyle çalışmaya bir süre ara verse de kısa sürede kendini yeniden derslerine adadı. TYT'den tam 500 puan alarak YKS birincisi oldu.

Esma, başarısında düzenli ve disiplinli çalışmanın payına dikkat çekti:

"Ben aslında 9'uncu sınıftan itibaren düzenli çalışan biriydim. Okulumda da koçluk eğitimi alıyordum. Bu süreçte ben çok fazla deneme çözmeye çalıştım. Ayrıca konu eksiğim oldukça da tekrardan videolardan ya da kendi notlarımdan tekrar ettim."

Hedefi tıp okumak

Türkiye birincisinin hedefi, iyi bir üniversitede tıp okuyup hekim olmak:

"Bu süreçte de çok fazla yardıma ihtiyacı olan insanları gördükçe de benim de böyle bir katkım olmak zorunda. Kesinlikle bir katkıda bulunmam lazım dedim ülkeme. Ondan dolayı tıp fakültesine yöneldim. Daha çok istedim ve daha çok çalıştım."

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