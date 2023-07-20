Makas atan sürücü bir anda el frenini çekip kazaya davetiye çıkardı

İstanbul Maltepe'de makas atan sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Araçların arasında zikzak çizerek ilerlerken bir anda el frenini çekip yön değiştirdi.

Şans eseri herhangi bir kaza olmadı, hafif ticari araç yol kenarında durdu.

O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sürücüye 5 bin 887 lira ceza uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Maltepe D-100 kara yolu İdealtepe mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen sürücü M.A.P'ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "makas atmak"tan 4 bin 64 lira, "yakın takip"ten 436 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 436 lira ve "cam filmi kullanmak"tan 951 lira olmak üzere toplam 5 bin 887 lira idari para cezası verildi.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.