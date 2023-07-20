Açık 31.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber, DHA, AA 20.07.2023 16:11

Makas atan sürücü bir anda el frenini çekip kazaya davetiye çıkardı

İstanbul'da makas atarak ilerleyen sürücü bir anda el frenini çekip yön değiştirdi. Diğer araçların hızlı olmaması kazanın önüne geçti. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe'de makas atan sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Araçların arasında zikzak çizerek ilerlerken bir anda el frenini çekip yön değiştirdi.

Şans eseri herhangi bir kaza olmadı, hafif ticari araç yol kenarında durdu. 

O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Sürücüye 5 bin 887 lira ceza uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Maltepe D-100 kara yolu İdealtepe mevkisinde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen sürücü M.A.P'ye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "makas atmak"tan 4 bin 64 lira, "yakın takip"ten 436 lira, "saygısızca araç kullanmak"tan 436 lira ve "cam filmi kullanmak"tan 951 lira olmak üzere toplam 5 bin 887 lira idari para cezası verildi.

Sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Bolu Dağı Tüneli'nde 'heyelan' önlemi: 70 metre uzatılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
17:38
Irak’tan "İsveç ile ilişkileri kesme" sinyali
17:35
Güney Afrika: BRICS üyeliği için 22 ülke başvurdu
17:27
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: Marmara Bölgesi'nde kavurucu sıcaklar yaşanacak
17:25
Erdoğan, Ercan Havalimanı'na ilk inişte kokpitteydi
Hindistan'da toprak kayması nedeniyle 10 kişi öldü
Hindistan'da toprak kayması nedeniyle 10 kişi öldü
FOTO FOKUS
Kaş ve Fethiye açıklarında İspermeçet balinaları görüntülendi
Kaş ve Fethiye açıklarında İspermeçet balinaları görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ