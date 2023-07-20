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Türkiye
TRT Haber 20.07.2023 15:35

Dördüncü kira destek ödemesi hesaplara yatırıldı

Dördüncü kira destek ödemelerinin hesaplara yatırıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Yerlikaya, toplam kira yardımının 5 milyar lirayı aştığını açıkladı.

Dördüncü kira destek ödemesi hesaplara yatırıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, nisan ayından itibaren yatırılan kira destek ödemelerinden dördüncüsünün depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Açıklamayı sosyal medya hesabından yapan Yerlikaya, temmuz ayında 304 bin 108 haneye 1 milyar 285 milyon 317 bin lira kira destek ödemesi yapıldığını belirtti.

4 ayda yapılan toplam kira yardımı ise 5 milyar lirayı aştı.

Yerlikaya paylaşımında, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla depremzede vatandaşlarımızın her zaman yanında ve yanında olmaya da devam edecek" sözlerine yer verdi.


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Ali Yerlikaya Deprem Destek Ödemesi
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