Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 03:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kestiği ağaç dalının çarpmasıyla düşüp hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bahçesinde kestiği ağacın dalının çarpmasıyla bulunduğu yerden düşen Murat Gökdağ hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Cide'ye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi.
Murat Gökdağ, bahçesinden yolu kapatan kiraz ağacını keserek yolu açmak istedi.
Gökdağ, kesim yaptığı sırada ağaç dalının kopup kendisine çarpmasıyla bulunduğu yerden düştü.
Olay anında Gökdağ'ın yanında olan yeğeni Buğra Gökdağ'ın haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Gökdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Gökdağ'ın cenazesi, savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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