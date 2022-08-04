Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli D-100 karayolunda iki araç çarpıştı: Uzun araç kuyrukları oluştu
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Alican A. idaresindeki otomobil, Köşklüçeşme mevkiinde aynı yöne giden İrfan A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, İrfan A'nın kullandığı araçta bulunan Meryem S. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Ulaşım araçların çekilmesiyle normale döndü
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası Ulaşım
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