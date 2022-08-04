Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta seyir halindeki işçi servisi yandı
[Fotograf: İHA]
Zonguldak'ta maden işçilerini bırakıp geri dönen işçi servisi henüz bilinmeyen bir sebeple yandı. Midibüsün boş olması büyük bir faciayı önledi.
Zonguldak-Ankara kara yolunda seyreden Asım Ç'nin kullandığı işçi servisinin motor kısmı, Elvanpazarcık mevkiinde yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, içinde yolcu bulunmayan aracı hızla durdurarak itfaiyeye haber verdi. Yangın kısa sürede tüm aracı sardı.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçilerini taşımakta kullanılan midibüs tamamen yandı.
Ekipler yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.
[Fotoğraf: AA]
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