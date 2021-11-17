Edirne’nin Keşan ilçesinde hayata geçirilen "At arabaları Triportörlere Dönüşüyor" projesi atların yük taşımacılığında kullanılması uygulamasına son vermeyi hedefliyor.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, doğayı ve çevreyi koruyarak dünya şehirleri ile yarışacak bir Keşan oluşturmak için örnek projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

“Çevre kirliliği, hayvan hakları ve insan sağlığı konusunda istihdam sağlayacak”

At arabasıyla yük taşıyıcılığı yapanlara 104 motorlu triportör verildiğini anlatan Balcı, "Çevre kirliliği, hayvan hakları, insan sağlığı, şehir estetiği ve istihdam gibi konularda gelişim sağlayacak bir proje ürettik. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un Keşan'ı teşrifleriyle de bu projenin devir teslim törenini gerçekleştirdik. Bu törende de Sayın Bakanımız Keşan'ımıza 40 triportörün daha sözünü verdi" dedi.

Balcı, araçların temininde bazı sıkıntılar yaşandığını, bu süreçte at arabasıyla yük taşıyan vatandaşlara gerekli desteği sağladıklarını aktardı.

“Ocak ayında triportörler teslim edilecek”

Projenin tamamlanmasıyla şehir merkezinde at arabası kullanılmayacağına işaret eden Balcı, şunları söyledi:

"Kasım ve aralık aylarında arkadaşların atlarının bakımı konusunda destek vereceğiz. Triportör dönüşümüne kadar elimizden geleni yapacağız. Ocak ayında triportörler teslim edilecek. 40 triportör teslim edildiğinde şehir merkezinde at arabası kullanmak yasak olacak. Bu araçların yurtdışından gelmesi ve pandemi koşullarında bazı engeller yaşandı. Ama artık sona gelindi diyebilirim” dedi.