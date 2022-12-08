Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kepçeyle yapılan kazıda doğal gaz ana dağıtım borusu delindi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir iş yerinin bahçesinde kepçeyle yapılan kazı sırasında doğal gaz ana dağıtım borusu delindi. Çevredeki iş yerlerinde bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 40 Sokak'ta bulunan iş yerinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması yapılırken doğal gaz ana dağıtım borusu zarar gördü.
Delinen borudan doğal gaz sızması üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve İzmirgaz ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki iş yerlerinde bulunanlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
İzmirgaz görevlileri borunun onarımı için çalışmalarına başladı.
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