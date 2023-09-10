Açık 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 10.09.2023 01:55

Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İzmir'de ağına düşürdükleri yaşlı vatandaşlara kendisini polis veya savcı olarak tanıtıp, baskı altına alarak para isteyen dolandırıcılar, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Ağustos tarihinde Seferihisar'da yaşayan 80 yaşındaki bir vatandaşın, telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından arandığı, şüphelilerin vatandaşı baskı altına alarak verdikleri hesaplara toplamda 2 milyon 200 bin TL parayı gönderterek dolandırdığını tespit etti.

Harekete geçen polis ekipleri, evini 250 bin Euro'ya satan vatandaşın parayı dolandırıcılara vermesini engelledi ve 4 Eylül günü parayı almaya gelen şüpheli C.Y., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyon 3 ilde daha sürdü Polis ekiplerinin devam eden çalışmalarında ise, olaya karıştığı tespit edilen Ş.A., Ş.B. ve E.Ö. adlı şüpheli şahıslar, İstanbul, Uşak ve Gaziantep illerinde 6 Eylül günü düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

3 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
İzmir Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:20
Uşak'ta müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
02:16
Ömer Çelik: Türkiye Yüzyılı bir partinin değil, bütün vatandaşların yüzyılı
02:06
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
02:04
Aynı virajda 1 günde 3'üncü kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı
02:00
İzmir'de 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
01:46
Tekirdağ'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 4 yaralı
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
EURO 2008 kadrosu depremzedeler için sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
Fas'ta depremin etkisi havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ