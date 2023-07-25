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Türkiye
AA 25.07.2023 22:06

Kemer'de alevlere gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale ile devam ediyor. Havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verilen uçak ve helikopterlerin yerine bölgeye gece görüşlü 5 helikopter sevk edildi.

Kemer'de alevlere gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
[Fotograf: İHA]

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine ise bölgeye gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Bölgede çalışmalara başlayan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bakan Yumaklı: Kemer yangını dışındaki orman yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: Kemer yangını dışındaki orman yangınları kontrol altında

Öte yandan karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor.

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