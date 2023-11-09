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Türkiye
İHA 09.11.2023 09:53

Kemer Barajı alarm veriyor: Su seviyesi dibe vurdu

Yurdun büyük kesiminde yağış görülmemesi kuraklık endişesi yaratıyor. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Barajı da adeta kurumaya yüz tuttu.

Kemer Barajı alarm veriyor: Su seviyesi dibe vurdu

Aydın’da uzun süredir devam eden sıcak ve yağışsız hava barajlardaki su oranlarını da ciddi anlamda etkiledi.

Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı beklenen yağışların olmaması ile adeta kurumaya yüz tuttu. Barajdaki su seviyesinin son halini görenler endişeye kapıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Aydın’da sulama öncelikli kullanılan ve zaman zaman elektrik üretimi yapılan barajda tekne gezileri de su seviyesinin azalması ile sona ermişti.

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından baraj gölündeki su seviyesinin tekrar yükseleceği tahmin ediliyor.

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