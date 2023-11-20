Keltepe'de kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Yoğun yağışın ardından bölgede kar kalınlığı 40 santimetre ölçüldü.

Merkezde hava sıcaklığı en yüksek 0, en düşük sıfırın altında 8 derece.

Kar yağışı, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Safranbolu Sarıçiçek Yaylası, Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Dün ulaşımda aksamaların yaşandığı Karadeniz illerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde ise yağışın durmasının ardından trafik normale döndü.