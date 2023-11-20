Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2023 15:17

Fırtınanın vurduğu Zonguldak'ta hasar oluştu

Zonguldak'ta dün etkili olan sağanak ve fırtına, evlerin çatılarının uçmasına ve çökmesine neden oldu, Alaplı ilçesinde dev dalgalar sahildeki tahkimat duvarını yıktı.

Fırtınanın vurduğu Zonguldak'ta hasar oluştu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Sokak'taki bir apartmanın çatısı, fırtınanın şiddeti nedeniyle Sirac-Ün Nur Camisi'nin avlusuna düştü. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

Kozlu Taşbaca Mahallesi'nde de 2 evde geniş çapta hasar oluştu. Yunus Emre Caddesi'nde bir evin çatısı yola uçtu, çatı katındaki eşyalar zarar gördü.

Aynı mahallede Çiçek Sokak'ta bir evin çatısı, yağmur ve fırtınaya dayanamayarak dairenin içine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evdeki eşyalardan bazıları kullanılamaz hale geldi.

Alaplı'da sahildeki park taş ve kaya parçalarıyla doldu

Alaplı ilçesinde de olumsuz hava koşulları sonucu deniz suları sahildeki işletmelere ulaştı.

Sahil Aile Parkı, fırtına ve sağanak nedeniyle büyük zarar gördü. Yüksek dalgalar, tahkimat ve istinat duvarlarını yıktı, parkın içi taş ve kaya parçalarıyla doldu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, tesellilerinin, ilçede can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, maddi kayıplarının büyük olduğunu ve sabah itibarıyla parkta biriken kum, taş ve kaya parçalarını temizlemeye başladıklarını kaydetti.

ETİKETLER
Zonguldak Fırtına Hava Durumu
Sıradaki Haber
Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve dükkanları su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:33
Ermenistan, KGAÖ'den yardım taleplerini geri çekti
15:31
Cinsel istismar vakasını gizlemekle suçlanan Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı istifa etti
15:28
Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı
15:45
Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi
15:21
Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
FOTO FOKUS
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ