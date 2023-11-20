Fırtınanın vurduğu Zonguldak'ta hasar oluştu

Kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Ihlamur Sokak'taki bir apartmanın çatısı, fırtınanın şiddeti nedeniyle Sirac-Ün Nur Camisi'nin avlusuna düştü. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kayda alındı.

Kozlu Taşbaca Mahallesi'nde de 2 evde geniş çapta hasar oluştu. Yunus Emre Caddesi'nde bir evin çatısı yola uçtu, çatı katındaki eşyalar zarar gördü.

Aynı mahallede Çiçek Sokak'ta bir evin çatısı, yağmur ve fırtınaya dayanamayarak dairenin içine çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evdeki eşyalardan bazıları kullanılamaz hale geldi.

Alaplı'da sahildeki park taş ve kaya parçalarıyla doldu

Alaplı ilçesinde de olumsuz hava koşulları sonucu deniz suları sahildeki işletmelere ulaştı.

Sahil Aile Parkı, fırtına ve sağanak nedeniyle büyük zarar gördü. Yüksek dalgalar, tahkimat ve istinat duvarlarını yıktı, parkın içi taş ve kaya parçalarıyla doldu.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, gazetecilere, tesellilerinin, ilçede can kaybı yaşanmaması olduğunu belirterek, maddi kayıplarının büyük olduğunu ve sabah itibarıyla parkta biriken kum, taş ve kaya parçalarını temizlemeye başladıklarını kaydetti.