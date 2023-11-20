Karasu'da balıkçılar oltayla 110 kilogramlık turna yakaladı

Kentte 40 yıldır balıkçılıkla uğraşan Erdoğan Mercan, nehrin Kemaliye ilçesi tarafında balık avlamaya gitti.

Burada avlandığı sırada oltasına turna balığı takılan Mercan, yaklaşık 110 kilogramlık balığı iş yerine götürdü.

Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla kilogramı 250 liradan satışa sunulan balığın fotoğrafını çekti.

Balıkçı Mercan, yaptığı açıklamada, turna balığını oltayla yakaladığını belirterek, "Yakaladığım balık 110 kilo civarında. Bu balığı gecenin karanlığında yakalamak gerçekten çok zor." dedi.