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Türkiye
AA 20.11.2023 14:26

Tekirdağ'da sahil kırmızı yosunla kaplandı

Tekirdağ'da, lodos nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikintisi oluştu.

Tekirdağ'da sahil kırmızı yosunla kaplandı
[Fotograf: AA]

Kentte dün rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi. Sahildeki bazı alanlar da kırmızı yosunla kaplandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, görüntünün herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanmadığını söyledi.

Tekirdağ'da sahil kırmızı yosunla kaplandı

Lodosla denizin dibindeki yosunların kıyıya vurduğunu ve kıyıda yosun birikintisi oluştuğunu aktaran Tecer, "Rüzgarın etkili olmasından dolayı yosunlar kıyıya vuruyor. Görüntü herhangi bir çevre kirliliğinden kaynaklanmıyor. Endişelenecek bir durum söz konusu değil." dedi.

Tekirdağ'da sahil kırmızı yosunla kaplandı

Balıkçı Hüseyin Oğuz da lodosun etkisiyle sahilde kırmızı yosunların biriktiğini belirtti.

Durumun normal bir doğa olayı olduğunu aktaran Oğuz, endişeye gerek olmadığını, bu durumla zaman zaman karşılaştıklarını kaydetti.

Oğuz, lodosun etkisini yitirmesinin ardından lüfer avcılığına devam edeceklerini dile getirdi.

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