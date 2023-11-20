Çok Bulutlu 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.11.2023 14:55

Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve dükkanları su bastı

Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve dükkanları su bastı

Bingöl'de 3 gün önce başlayan yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Merkez Yenişehir Mahallesi Selahattin Kaya Caddesi'nde Ahmet Sontepe'ye ait iş yerini su bastı.

Sontepe, sabah mağazayı açtıklarında içerisinin suyla dolduğunu gördüklerini belirtti.

Bingöl'de sağanak nedeniyle ev ve dükkanları su bastı

Belediye ekiplerine haber verdiklerini anlatan Sontepe, iş yerinin ve bazı eşyaların zarar gördüğünü söyledi.

Genç ilçesinde de bazı binaların bodrum katındaki evler suyla doldu. Genç Belediyesi ekipleri evlerde biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Bingöl Hava Durumu Sağanak
Sıradaki Haber
Karasu'da balıkçılar oltayla 110 kilogramlık turna yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:41
Kayseri'de 7 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:33
Ermenistan, KGAÖ'den yardım taleplerini geri çekti
15:31
Cinsel istismar vakasını gizlemekle suçlanan Almanya Protestan Kilisesi Konseyi Başkanı istifa etti
15:28
Bilecik'in yüksek kesimlerine kar yağdı
15:45
Gazze'den getirilen 61 hasta ve 49 refakatçi Ankara'ya indi
15:21
Lübnan'dan düzenlenen saldırı nedeniyle İsrail'e ait askeri karargahta ağır hasar oluştu
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
Gazze'de gaz krizi nedeniyle kil fırınlarına talep arttı
FOTO FOKUS
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
Zonguldak açıklarında batan geminin son görüntülerine ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ