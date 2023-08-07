Açık 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.08.2023 18:26

Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı

Eyüpsultan'da, toplam 20 kediye kezzap ve asit döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kedilere kezzap ve asit döken kişi tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerince Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakalanan şüpheli Murat Ö'nün Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" ve "acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklandı.

Ne olmuştu?

İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekiplerinin Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine, Eyüp Sultan Camisi çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakaladıklarını bildirmesi üzerine harekete geçilmişti.

İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, şüpheli Murat Ö'yü Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğine getirmiş, nöbetçi cumhuriyet savcısı, Murat Ö'nün ifadesinin alınması ve şüphelinin yarın savcılığa mevcutlu getirilmesi talimatını vermişti.

Toplam 6 suç kaydı bulunan şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası da uygulanmıştı.

ETİKETLER
Sokak Hayvanları İstanbul
Sıradaki Haber
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
İngiliz hükümeti, yasa dışı göçmen çalıştıranlara verdiği cezaları artırıyor
19:27
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonu tek haneye indireceğiz
18:31
BIST 100 rekor tazeledi
18:18
Yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
18:15
FETÖ'nün sözde yöneticisi ortak operasyonla yakalandı
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
FOTO FOKUS
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ