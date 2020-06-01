Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kebapçılar kapılarını açtı, vatandaşlar akın etti
[Fotoğraf: DHA]
Adana'da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı. Koronavirüs önlemlerinin ardından ilk iş gününde, vatandaşlar kebapçılarda yoğunluk oluşturdu.
Yeni tip koronavirüs salgınında vakaların azalması üzerine kebapçılar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı.
Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın etti.
[Fotoğraf: DHA]
Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği kebapçılara, müşteriler ateşleri ölçülerek alındı. Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.
Etiketler: restoran adana kebap adana haberlerSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 16:51
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