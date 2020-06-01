Yeni tip koronavirüs salgınında vakaların azalması üzerine kebapçılar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı.

Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın etti.

[Fotoğraf: DHA]

Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği kebapçılara, müşteriler ateşleri ölçülerek alındı. Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.