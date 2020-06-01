Türkiye'de, 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girildi. Bu kapsamda bugün itibariyle kafeler, restoranlar, plajlar ve oteller açıldı, şehirler arası seyahat kısıtlaması 81 ilde kaldırıldı.

Şehirler arası seyahat izninin kalmasıyla birlikte, gözler ülkenin gözde tatil beldelerine çevrildi. Dünyaca ünlü turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesi, bugün itibarıyla konuklarını ağırlamaya başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Kent girişinde trafik yoğunluğu oluşurken, uygulama noktalarında denetim yapıldı. Polis ve jandarma ekipleri araçları tek tek durdurarak tatilcilerin ateşini ölçtü. Yolcuların maske takıp takmadıkları da kontrol edildi.

Yetkililer, Bodrum'a gece yarısından sonra 7 bin 980 aracın giriş yaptığını açıkladı.