Haber Giriş: Kaynak: AA
80 yaşındaki kadının bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti
Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 80 yaşındaki Mürvet Şener'in bahçesindeki otları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri biçti.
Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki polis, asker ve sivil görevlilerden oluşan ekipler, kronik rahatsızlığı bulunup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.
İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirenlerin talepleri, ekipler tarafından kısa sürede yerine getirilerek evlere teslim ediliyor.
İlçenin Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Mürvet Şener, 112 Acil Destek Hattını arayarak bahçesindeki otların biçilmesi için yardım talep etti.
Bunun üzerine Şener'in evine giden ekipler, beraberlerinde götürdükleri tırpan ve makine yardımıyla bahçedeki otları biçip temizledi.
Şener, ilgilerinden dolayı ekibe teşekkür etti.
Etiketler: vefa sosyal destekSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 15:26
Son Haberler
- 15:49
- 15:47
- 15:44
- 15:52
- 15:55
Sıradaki Haber
'Koca Yusuf'un yeni hangar ihalesi Kayseri'ye önemli kazanımlar sağlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz