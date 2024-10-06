Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı

30 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu.

Aracın yanına giden Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.