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Türkiye
İHA 06.10.2024 17:06

Kazaya yardım etmeye giden kişiye başka bir araç çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kaza yapan sürücüye yardım etmek için olay yerine giden Görkem Öztürk'e başka bir otomobil çarptı. 24 yaşındaki Öztürk hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sevindikli mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağış sebebiyle bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda çalışan 24 yaşındaki Görkem Öztürk, yaralı olabileceğini düşünerek yardıma koştu.

Aracın yanına giden Görkem Öztürk'e, kazayı gören ancak yağış sebebiyle duramayan M.A.Ö. yönetimindeki başka bir otomobil çarptı. Öztürk metrelerce havalanırken, otomobil ise defalarca takla attı. Meydana gelen kazada Öztürk feci şekilde can verdi, takla atan otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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