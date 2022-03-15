Şanlıurfa'nın Kızıltepe - Viranşehir karayolunun eski sanayi sitesi yakınlarında karton yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşakta devrildi.

Devrilen tır bir anda alev topuna döndü. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ile yardıma giden 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkarılan 4 kişi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alev alev yanan tır yangını, cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

Tır kullanılamaz hale geldi

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası, tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.