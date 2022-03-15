Haber Giriş: 15 Mart 2022 Salı 12:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede 11 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyet yapan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen, geçmiş dönemlerde de çatışma bölgelerinde bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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