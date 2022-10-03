A.A. idaresindeki otomobil ile M.M. yönetimindeki otomobilin D-100 kara yolunun 2. kilometresinde kaza yapması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler trafik güvenliği amacıyla bölgede tedbir aldı.

Bu sırada K.S. yönetimindeki, kaza yerinde bulunan uzman çavuşlar Hüseyin Cerit ile Ekrem Kılıç'a çarptı.

Kazada uzman çavuşlar Cerit ve Kılıç yaralandı.

Uzman çavuşlar ile diğer kazada yaralanan 2 kişi, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Cerit, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, valiliğin sosyal medya hesabından şehit Cerit için taziye mesajı yayımladı.