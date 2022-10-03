Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferlerinde gecikme
[Fotograf: AA]
İzmir'de, Karşıyaka-Alsancak seferini yapacak geminin arızalanması nedeniyle vapur seferinde gecikme yaşandı.
Karşıyaka İskelesinden saat 07.50'de Alsancak'a hareket edecek gemi arızalandı.
İskeledeki görevliler, vapur seferini bekleyen vatandaşlara gemide makine ve dümen arızası olduğunu, seferin Bostanlı İskelesinden gelecek başka bir gemi ile gerçekleştirileceğini açıkladı.
Sefer, başka bir geminin gelmesiyle gecikmeli olarak gerçekleştirildi.
Etiketler: Deniz Otobüsü İzmir
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