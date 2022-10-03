Karşıyaka İskelesinden saat 07.50'de Alsancak'a hareket edecek gemi arızalandı.

İskeledeki görevliler, vapur seferini bekleyen vatandaşlara gemide makine ve dümen arızası olduğunu, seferin Bostanlı İskelesinden gelecek başka bir gemi ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sefer, başka bir geminin gelmesiyle gecikmeli olarak gerçekleştirildi.