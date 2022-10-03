İlçenin Kızıldağ mevkiinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]