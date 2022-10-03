Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 07:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenazeye gidenlerin bulunduğu midibüs devrildi: 21 yaralı
[Fotograf: İHA]
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde midibüs devrildi. Meydana gelen kazada 21 kişi yaralandı. Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
İlçenin Kızıldağ mevkiinde, midibüsün devrildiği ihbarı üzerine, olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 21 kişi, çevre ilçe ve il merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Midibüstekilerin, Bursa'dan Tunceli'ye yakınlarının cenazesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: AFAD Erzincan Trafik Kazası
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