Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne kurtarıldı
[Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü]
Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan tekne, balıkçı barınağına çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen teknenin kurtarıldığını açıkladı.
KEGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 6 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat’a emniyetle yanaştırıldı."
Çanakkale açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 6 metre boyundaki tekne, KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Eceabat’a emniyetle yanaştırıldı. pic.twitter.com/Ofz4G8plvC— KEGM (@kiyiemniyet) October 3, 2022
Etiketler: Çanakkale
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