Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi 09:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya Körfezi'nde fırtına uyarısı
[Fotograf: AA]
Antalya Körfezi'nde kuzey yönlü 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Körfezi'nde kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
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