Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü K.G. otomobiliyle su kanalına düştü.

''Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor'' ihbarında bulunan sürücü, ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada sadece sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde sürücü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

İlk müdahalesi yapılan sürücü, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.