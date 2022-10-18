Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaza yapan alkollü sürücü yanlış ihbarda bulundu
[Fotograf: İHA]
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü K.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. Sürücü ekiplere, ''Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor'' diyerek yanlış ihbarda bulundu.
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde alkollü sürücü K.G. otomobiliyle su kanalına düştü.
''Burada ölü ve yaralılar var, bir kişi de boğuluyor'' ihbarında bulunan sürücü, ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler kazada sadece sürücünün araç içinde sıkışarak yaralandığını tespit etti. Yapılan çalışma neticesinde sürücü araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi yapılan sürücü, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Sakarya
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