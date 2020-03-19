Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, aynı şeritte seyreden işçi servisine çarptı. Daha sonra, fabrikaya işçi taşıyan 4 servis aracı daha kazaya karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alındı. Yaralanan 1'i ağır 18 kişi, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.