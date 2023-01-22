Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 13:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolu üzerinde bir yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise devrilen otobüste yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri
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