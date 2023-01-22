Ortahisar ilçesinde 65 yaşındaki M.B, ikametinin yanına kardeşinin iş yeri açması sonucu evinin ön kısmında kendine ait alanın kısıtlandığı gerekçesiyle ilçe belediyesinin Zabıta Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı.

Müracaatına yanıt alamaması üzerine Zabıta Müdürlüğünü telefonla arayan M.B, zabıta memuru H.G'ye durumu anlattı ve sorununun çözülmesini istedi.

M.B, daha sonra görüşme sırasında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla H.G'den şikayetçi oldu.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen H.G'nin ses kaydında M.B'ye hakaret ettiği belirlendi.

Bağış ve özürle uzlaştılar

Dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Dosya için görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü taraflar, uzlaşma teklifini kabul etti.

M.B, zabıta memurunun özür dilemesi ve Mehmetçik Vakfı'na 500 lira bağışta bulunması şartıyla şikayetinden vazgeçeceğini belirtti.

Talebi kabul eden H.G'nin vakfa 500 lira bağışta bulunması ve özür dilemesi üzerine taraflar uzlaştı.

Savcılık, H.G'nin uzlaşma şartlarını yerine getirmesinden dolayı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.