Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar 13:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otobüsün üstünde Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar yakalandı
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da otobüsün üstünde Yunanistan’a kaçmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.
Çevredeki bir otelde kalanlar, uluslararası sefer düzenleyen otobüsün üstünde saklanan 2 kişiyi fark edince oteldeki görevlilere bildirdi.
Otel yöneticileri de durumu Talimhane güvenlik ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından otobüsün yanına gelen güvenlik ekipleri, kendilerini görünce kaçmaya çalışan fas uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyi yakaladı.
Yunanistan’a gitmek için otobüsün üzerinde yolculuk etmeye çalışan kişiler polis ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: İstanbul
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