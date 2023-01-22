Yağışsız geçen kış mevsiminde kuraklıkla mücadele ediliyor. Barajlarda düşen doluluk oranlarıyla Türkiye, en susuz kışlarından birini yaşıyor.

Kuraklığa karşı önlemler sürüyor. Ancak Türkiye'nin pek çok bölgesi kuraklık alarmı veriyor.

Yağışlar önceki yıllarla karşılaştırıldığında yüzde 40,6 azaldı. Geçen yıla göre ise yüzde 31 azalan yağışlar tehdit oluşturdu.

Kuraklıktan en çok Marmara ve İç Ege etkilendi. Durum ileri düzey kuraklık olarak tanımlandı.

Barajlar alarm veriyor

Marmara Bölgesi'nde yaşanan susuzluk, barajlara yansıdı.

İstanbul'daki bazı barajlarda doluluk oranı yüzde 4,39'a düştü. Bir haftada 8.62 milyon metreküp su azaldı.

Yaz kış yağmurun eksik olamadığı Karadeniz Bölgesi de kuraklıktan etkilenen yerlerden.

Yağışlar geçen yıla oranla yüzde 17,6 azaldı.

Tarımda su yetersizliği

Kurak geçen kış, tarım sektörünü de vurdu. Türkiye'nin buğday ambarı olarak bilinen Konya'da düşen yağış miktarı yarıya indi.

İç Anadolu'daki durumdan da en çok çiftçiler etkilendi.

Uzmanlar ise suyun sürdürülebilirliği ve güvenliği için "yağmur hasadı"nı öneriyor.

Bireysel yapılan su tasarrufunun yanında 'Kriz yönetimi' oluşturmanın da önemine dikkat çekiyor.