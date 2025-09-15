Açık 28.1ºC Ankara
Türkiye
AA 15.09.2025 11:58

Kayseri'de yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et imha edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki gıda denetimlerinde yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et ekipler tarafından tespit edilerek imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin bilgi verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ekiplerce gıda denetimleri yapıldığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Denetimler sonucunda, bir ahırın içindeki soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir."

Kayseri Tarım ve Orman Bakanlığı NSosyal
OKUMA LİSTESİ